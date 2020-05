Het is Moederdag!

Een ontbijtje op bed, mooie cadeautjes of wat extra complimentjes? Vandaag is de dag om je moeder in het zonnetje te zetten. Het is namelijk Moederdag!

Wij zijn benieuwd wat jullie gaan doen om jullie moeders te verwennen. Stuur een filmpje naar jeugdjournaal@nos.nl of via een bericht op Instagram. Misschien zie je jezelf dan vanavond in de app en in de uitzending!

Niet iedereen kan vandaag bij z'n moeder op bezoek. Zo is het niet mogelijk om met de hele familie naar oma te gaan. Op veel plekken wordt het daarom anders aangepakt. Vele mensen laten bloemen, ontbijtjes of cadeaubonnen bezorgen. Stelling Heb jij dit jaar iets voor je moeder gemaakt of geregeld? En vind je het extra belangrijk om juist in deze lastige tijden iets liefs te doen? Laat het ons weten in de reacties.