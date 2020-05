IJsland wint online Songfestival, Nederland buiten top 10

IJsland heeft een online versie van het Eurovisiesongfestival gewonnen. De show 'Eurostream 2020' werd live op YouTube uitgezonden.

Plek 13

Er waren geen optredens van alle artiesten, maar toch gaven fans uit alle landen punten aan hun favoriete nummers. Nederland kreeg niet heel veel punten. Zanger Jeangu Macrooy eindigde met zijn liedje Grow op plek 13.

Litouwen werd tweede en Rusland derde. Benieuwd naar het liedje van de winnaar? Dit is de clip van het nummer Think About Things van de IJslandse zanger Daði Freyr: