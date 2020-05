Jandino haalt 800.000 euro op voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten

Acteur en comedian Jandino heeft met de tv-actie Samen een Koninkrijk ruim 800.000 euro opgehaald. Dat geld is bedoeld voor inwoners van Curaçao, Aruba en Sint Maarten die door de corona-crisis in de problemen zijn gekomen.

Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn eilanden in de Caraïbische Zee. Dat gebied ligt in de buurt van Zuid-Amerika. De eilanden maken deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden.

Door de maatregelen tegen het corona-virus is er veel armoede en honger op de eilanden. De grenzen zijn dicht en dat is een groot probleem voor de inwoners. Veel van hen verdienen namelijk geld door toeristen. Omdat die nu niet kunnen komen, zijn veel mensen op de eilanden hun baan kwijt.

jandinoasporaat

Ik hoor net dat we al boven €800.000 hebben opgehaald. Ongelofelijk😳 Ik kan niet beginnen te zeggen hoe dankbaar we zijn. Er is afgelopen 2 weken zo hard gewerkt door iedereen, om mooie avond te maken. Diep respect voor iedereen. Laten we elkaar dragen. Laten we onze harten openen en tegen elkaar zeggen: de tijden zijn hard, maar je staat niet alleen. Ik sta naast je..❤️💪🏾 #SamenEenKoninkrijk