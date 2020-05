Te vroeg geboren zeehondje gevonden

Jeugdjournaal

Op Texel is een heel jong zeehondje gevonden. Het dier lag vlakbij een fietspad bij de zee en zijn moeder was nergens te vinden. Daarom is hij naar een zeehondenopvang gebracht.

Witte haren

Zeehonden worden meestal pas in juni geboren. Ook deze pup had nog even in de buik van zijn moeder moeten blijven. Dat kun je zien aan zijn lange, witte haren. Die verdwijnen normaal voor de geboorte. Omdat deze zeehond te vroeg geboren is, heeft hij de haren nog.

Het dier weegt 6,7 kilo en dat is erg licht voor een pasgeboren zeehond. Het beestje is daarom erg zwak. De opvang gaat de zeehond verzorgen en ze hopen dat het dier snel sterker wordt. Dan kunnen ze de zeehond weer vrijlaten in de natuur.