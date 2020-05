Politie vindt drugs ter waarde van 10 miljoen euro

De politie heeft in een schuur in het Gelderse dorp Achter-Drempt drugs ter waarde van zeker 10 miljoen euro gevonden. Het gebeurde vrijdag al en het is nu bekendgemaakt door de politie.

Politie-agenten gingen de schuur in met beschermingsmaskers op. Ze kwamen met drie mannen naar buiten. Die kregen witte en oranje pakken van de politie aan en werden met handboeien om afgevoerd.

Drugs maken

De verdachten komen uit Mexico, Colombia en de Verenigde Staten. De mannen waren in de schuur drugs aan het maken. Die drugs wilden ze waarschijnlijk verkopen in Nederland en landen in de buurt.

De politie gaat verder onderzoek doen naar de mannen en het drugslab. Het is nog niet bekend welke straf de mannen krijgen.