De scholen zijn weer open!

Na acht weken is het zo ver: vanaf vandaag zijn basisscholen weer open. Wel zullen veel dingen iets anders zijn dan eerst.

Halve dagen

Kinderen mogen nog niet gelijk alle dagen naar school. Per dag mag maar de helft van de kinderen in de school zijn, dus worden dagen afgewisseld. Op een klein deel van de scholen worden halve dagen les gegeven.

Afstand houden

In de klas hoeven kinderen geen afstand te houden van elkaar. Wel moeten ze zoveel mogelijk op afstand blijven van juffen en meesters. Daarom zijn in veel scholen looplijnen gemaakt. Ook zijn er natuurlijk extra schoonmaakspullen in de klas.

