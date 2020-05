Deze week kun je stemmen op je favoriete kinderboek

Je kunt weer stemmen op je favoriete boek van het afgelopen jaar. Alle kinderen in Nederland mogen deze week hun stem uitbrengen voor de Kinderjury-prijs.

Er is een prijs in de leeftijdscategorie 6 tot en met 9 jaar en een prijs voor boeken van kinderen van 10 tot en met 12 jaar.

Kinderen kunnen stemmen in een bibliotheek, op hun school of via deze website.

Op 24 juni wordt de winnaar bekend gemaakt.

Gorgels

Vorig jaar werd de Kinderjury-prijs gewonnen door Jochem Myjer met zijn boek 'De Gorgels en het geheim van de gletsjer' (6 t/m 9 jaar) en door Tosca Menten met 'Dummie de Mummie en de schat van Sohorro' (9 t/m 12 jaar).