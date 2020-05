Zwembaden mogen weer open, maar zijn ze er klaar voor?

De corona-regels zijn versoepeld en dat betekent dat sommige binnenzwembaden weer open gaan. Fijn voor kinderen die op zwemles zitten en ook fijn voor de badjuffen en meesters die weer aan het werk kunnen. Toch is het ook lastig, want zwembaden moeten zich aan strenge regels houden.

- Kinderen moeten 1,5 meter afstand houden van de badjuf of meester

Regels in binnenzwembaden:

Alleen als er echt iets misgaat, grijpt de badjuf of meester in. Voorlopig gaan alleen de zwemlessen weer door, vrij zwemmen zit er nog niet in. Veel zwembaden hopen dat dat binnenkort ook weer mag.

Buitenbaden

Niet alle binnenzwembaden gaan open. Vooral voor grotere baden is het lastig om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan alle regels houdt.

Buitenzwembaden mochten vanaf 29 april weer open. Toch zijn veel baden nog gesloten, omdat het niet zulk lekker weer is.