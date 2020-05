Veel klassen praten eerst over hoe kinderen zich voelen

Op veel scholen beginnen kinderen niet gelijk weer met normale lessen. Veel juffen en meesters willen eerst praten met kinderen over hoe het met ze gaat. Door het corona-virus hebben sommige kinderen vervelende dingen meegemaakt, bijvoorbeeld omdat ze iemand kennen die ziek is of dat ze erg bang zijn.

Praten

Psycholoog Anke Klein weet veel van angsten bij kinderen. Volgens haar is het heel goed dat scholen erover praten. Als je je gevoelens deelt dan kun je er beter mee omgaan, vertelt ze.

Verslaggever Bart gaat langs bij een klas waar ze ook beginnen met zo'n gesprek. Je ziet het vanavond in onze uitzending.