Plastic handschoenen worden verkeerd weggegooid

Door het corona-virus gebruiken veel meer mensen nu plastic handschoentjes. Veel mensen gooien die weg bij het plastic afval, terwijl dat niet de bedoeling is. Ze kunnen namelijk niet worden gerecycled. Nu moeten alle handschoenen er met de hand worden uitgehaald.

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Afvalverwerkers vinden het goed dat mensen hun afval proberen te scheiden, want dat is beter voor het milieu. Maar het is volgens hen dus wel belangrijk om goed te kijken welk afval waar moet.