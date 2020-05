Strengere straf voor seksuele berichten sturen naar kinderen

Volwassenen die seksuele berichten sturen naar kinderen onder de 16 jaar worden binnenkort harder aangepakt. Dat zegt minister Grapperhaus, die gaat over straffen.

Sexting

Online seksuele foto's of berichten sturen wordt ook wel sexting of sexchatting genoemd. Omdat het nog niet zo heel lang bestaat is er nog geen officiële wet voor. Dat moet volgens de minister veranderen, daarom heeft hij een nieuwe wet gemaakt.

Gevangenis

Met de nieuwe wet wil de minister kinderen beter beschermen. Volwassenen die dit toch doen, kunnen in de toekomst twee jaar gevangenisstraf krijgen.