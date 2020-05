Bever sloopt tuinen in woonwijk

Een bever heeft flink wat tuinen gesloopt in een woonwijk in Almere. De bever bouwt in de buurt een dam en heeft daarvoor takken nodig. Die haalt hij met grof geweld uit de tuinen.

De bewoners van de tuinen schrokken wel toen ze de ravage zagen, maar ze vinden het vooral ook heel leuk dat er een bever in de buurt is. Daarom laten ze de bever voorlopig zijn gang gaan.