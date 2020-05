Kinderen maken tijdschrift om ouderen op te vrolijken

Ouderen in Leidschendam-Voorburg krijgen binnenkort een leuke verrassing op de deurmat. Een speciaal tijdschrift dat kinderen hebben bedacht. In het tijdschrift staan gedichten en verhalen om de ouderen op te vrolijken.

Ouderen in verpleeghuizen hebben het in deze tijd extra zwaar. De afgelopen weken mocht niemand langskomen, ook geen familie. Op die manier was de kans op besmettingen zo klein mogelijk. Maar daardoor voelen veel ouderen zich eenzaam.

Zes basisscholen uit de buurt hebben daarom verhalen, gedichten, interviews en foto's gemaakt voor het speciale tijdschrift. Ook Samuel van 11 bedacht een verhaal.