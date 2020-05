Precies 20 jaar geleden was er een grote vuurwerkramp

Vandaag is het 20 jaar geleden dat er in Enschede een opslagruimte met vuurwerk ontplofte. Het was een grote ramp waarbij 23 mensen om het leven kwamen.

Explosie

De ramp gebeurde midden in een woonwijk. Er was brand in een vuurwerkopslag en een heleboel mensen kwamen kijken. Toen ontplofte al het vuurwerk ineens.

Door de explosie werd veel verwoest. Sommige mensen waren alles kwijt. Bijna 1000 mensen raakten gewond.

Herdenking

De ramp wordt vandaag herdacht. Van 15.25 tot 15.30 uur luiden alle kerken in Enschede hun klokken. Dat was het tijdstip van de grote knal.

Er wordt vandaag ook een krans gelegd bij een herdenkingsmonument. Verder hangen vlaggen in Enschede de hele dag halfstok als teken van rouw.

Drie vragen

In de video hierboven beantwoorden we drie vragen over de vuurwerkramp. Let op: de beelden zijn best heftig.