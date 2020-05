Veel mensen willen weer binnen mogen sporten

Wie op een buitensport zit, kan alweer trainen. Bijvoorbeeld voetballen of hockeyen op de velden. Maar kinderen die een binnensport doen, mogen dat nog niet. Bijvoorbeeld turnen of volleyballen in een hal.

De regering vindt het nog niet verstandig om binnen met een groep te sporten. Je zou elkaar dan te makkelijk kunnen besmetten met het corona-virus.

Sportscholen en veel sportclubs die in een sporthal zitten, zijn er niet blij mee. Ze vinden het oneerlijk en willen weer normaal kunnen sporten.