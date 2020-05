Dolfijn die in Amsterdam zwom is dood

Verdrietig nieuws over de dolfijn die in de haven van Amsterdam zwom. Het dier is dood gevonden op het strand van Wijk aan Zee.

De dolfijn bleek gewond te zijn aan de staart. Het is niet duidelijk hoe dat is gebeurd. Onderzoekers gaan daar naar kijken. Ze willen precies weten waarom de dolfijn is gestorven.

Frankrijk

De dolfijn met de naam Zafar was begin deze maand in de haven van Amsterdam terechtgekomen. Het dier was meegezwommen met een vrachtzeilschip vanuit Frankrijk.

Het water van de stad was te ongezond voor het dier. Daarom bracht een dierenorganisatie de dolfijn vanuit Amsterdam terug naar de zee. Dat ging allemaal goed.