Groot onderzoek naar het schuim bij Scheveningen

Vandaag is er voor de kust bij Scheveningen de hele dag gezocht naar het lichaam van een vermiste surfer. Hij kwam maandagavond samen met vier anderen in de zee in de problemen. Het was al bekend dat zij het drama niet hebben overleefd, maar het is nog niet gelukt om het lichaam van de vijfde man uit de zee te krijgen.

Schuim

Het waaide hard toen de vijf surfers in de problemen kwamen. Ze waren heel ervaren maar er lag er een dikke schuimlaag op het zeewater. Dat heeft mogelijk een belangrijke rol gespeeld bij het ongeluk. Experts zijn daarom het schuim aan het onderzoeken.