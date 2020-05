Op deze dag in 1940 werd Rotterdam gebombardeerd

Vandaag is het 80 jaar geleden dat de stad Rotterdam werd gebombardeerd. Het gebeurde aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Op 14 mei 1940 rond 13.30 uur lieten tientallen Duitse vliegtuigen bommen vallen op de stad. Meer dan 1300 in totaal.

Alles kapot

In minder dan een kwartier tijd veranderde de stad in een grote chaos. Alles in het centrum van Rotterdam ging kapot. Zeker 800 mensen kwamen om het leven en meer dan 80.000 mensen raakten hun huis kwijt.

Na het bombardement dreigde het Duitse leger nog meer Nederlandse steden op deze manier aan te vallen. Om dat te voorkomen gaf Nederland zich over.

Herdenking

Deze grote gebeurtenis in onze geschiedenis wordt elk jaar herdacht. Door de corona-maatregelen is de herdenking dit jaar minder groot. Er wordt wel een krans gelegd en er wordt twee minuten stilte gehouden.

We gaan vandaag naar een school in Rotterdam waar de oma van een meester langskomt. Zij heeft het bombardement meegemaakt en gaat erover vertellen. Je ziet het straks in de app en op tv.