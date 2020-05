Gevallen acrobaat mag weer naar huis

Na de val kon ze niet meer lopen. Ook had ze geen gevoel meer in haar benen. Ze heeft maanden geoefend om haar benen weer te kunnen gebruiken.

De vrouw raakte gewond tijdens het Wereldkerstcirus in Carré in Amsterdam. Ze viel met haar partner toen bij hem een tand afbrak.

Monica Strotmann @Monicastrotmann

🎈FEEST🎈Na ruim 4 maanden zwaaien we dit powerkoppel uit, dat zo onfortuinlijk te val kwam tijdens het Wereldkerstcircus in Carré. Met name Kristina was er ernstig aan toe. Dat zij ons nu op eigen benen verlaat is een ongelooflijk cadeau.