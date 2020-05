Skelet van dolfijn Zafar komt in een museum

Het onderzoek naar de dolfijn is klaar. De onderzoekers weten zeker dat hij is aangevaren door een schip. Hij heeft waarschijnlijk zijn staart verloren door een botsing met de schroef van een schip.

Het skelet van de dolfijn die vorige week in Amsterdam zwom, gaat naar Ecomare op Texel. Daar hebben ze een tentoonstelling met skeletten van dolfijnen, waar deze aan wordt toegevoegd.

De dolfijn met de naam Zafar was begin deze maand in de haven van Amsterdam terechtgekomen. Het dier was meegezwommen met een vrachtzeilschip vanuit Frankrijk.

Het water van de stad was te ongezond voor het dier. Daarom bracht een dierenorganisatie de dolfijn vanuit Amsterdam terug naar de zee. Dat ging allemaal goed. Tot Zafar dus dood aanspoelde op het strand.