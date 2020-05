Man brengt een mijn naar het politiebureau

Wesley Klonen uit Limburg heeft een explosief naar het politiebureau in Heerlen gebracht. Dat was niet zo handig, want het politiebureau moest worden ontruimd. Het bleek een mijn te zijn die jaren geleden tegen tanks werd gebruikt.

Bomexperts krijgen de afgelopen tijd veel meer meldingen over gevonden explosieven. Kinderen vinden ze bijvoorbeeld in de achtertuin, de speeltuin of in de sloot. Vorige maand maakten we daar dit filmpje over: