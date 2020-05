Darian (9) bespeelt enorme kerkklokken

Darian van 9 bespeelt een bijzonder instrument: de beiaard. Het wordt ook wel het carillon of klokkenspel genoemd. Het instrument zit vaak hoog in een kerk. Wie het bespeelt, kan muziek maken met de grote klokken.

Omdat het de week van de beiaard is, mag Darian een bijzonder optreden geven. Hij speelt in de Sint Janskathedraal in Den Bosch. Dat is de grootste kerk van Nederland.