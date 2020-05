75 jaar geleden: Prinses Juliana deelt speelgoed uit

Precies 75 jaar geleden kregen kinderen in Westkapelle in de provincie Zeeland een leuke verrassing. Ze kregen allemaal nieuw speelgoed van prinses Juliana. Dat was een oma van koning Willem-Alexander.

De prinses deelde van alles uit. Poppen, knuffeldieren, auto's, blokken, speelgoedbootjes en meer. Iedereen tussen de 3 en 12 jaar kreeg iets leuks.

Overstromingen

De kinderen in Westkapelle hadden een moeilijke tijd achter de rug. Hun dorp was erg beschadigd door overstromingen. Nog steeds stond het dorp vol met water. Veel inwoners waren daarom naar drogere plekken gegaan.

Toen de prinses weer wegging, liet ze een stapel extra speelgoed achter. Dat was voor kinderen die ziek waren of niet konden komen. Zij konden later wat leuks komen ophalen.