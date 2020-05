Veel mis met halen en brengen van kinderen naar speciaal onderwijs

Ronald Kamerman, directeur van de Mackayschool voor speciaal basisonderwijs in Meppel

In Nederland gaan er per dag zo'n 70.000 kinderen met het leerlingenvervoer naar school. Het gaat om kinderen die door een beperking of een ziekte niet naar een normale basisschool kunnen.

Ze gaan daarom naar speciale scholen waar ze de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Omdat er niet veel van die scholen zijn, moet er soms flink gereisd worden.

Rommelig

Door de maatregelen tegen het corona-virus was het leerlingenvervoer een tijdje gestopt. Nu het allemaal weer begint, gaat het op veel plekken rommelig. Elk taxibedrijf heeft andere corona-regels en er zijn andere chauffeurs dan de leerlingen gewend zijn.