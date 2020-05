Kunnen we het water uit de Rijn, Maas of Waal drinken?

Bijna 2.000 kinderen gaan vandaag onderzoek doen naar de kwaliteit van het water in de Nederlandse rivieren. Ze doen dat samen met wetenschappers van de universiteit in Delft.

De kinderen gaan onderzoeken hoe schoon of juist vervuild de rivieren zijn. De leerlingen uit groep 7 en 8 van 60 verschillende scholen zijn hier mee bezig.

Geur en kleur

Om de waterkwaliteit te meten, gaan ze op veel verschillende dingen letten. Ze kijken bijvoorbeeld naar de geur, kleur en helderheid van het water. Ook letten ze op de snelheid van de stroming en hoeveel planten en dieren er bij de rivier zijn.

De resultaten van alle metingen worden later gebruikt in een onderzoek van de TU Delft. Zij willen meer weten over de drinkbaarheid van het water in de Nederlandse rivieren.

Stelling

Kinderen helpen wel vaker mee aan wetenschappelijke onderzoeken. Heb jij ooit iets onderzocht? Of zou je graag iets willen onderzoeken? Laat het weten in de reacties.