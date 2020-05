Zeldzaam: corona vastgesteld bij een hond en 3 katten

Drie katten en een hond in Nederland hebben het corona-virus gehad. Dat heeft de minister van Landbouw en Natuur bekendgemaakt. In het buitenland zijn al een paar keer eerder besmette dieren ontdekt. Dat dieren besmet raken, is heel zeldzaam.

De drie katten leven bij een boerderij waar nertsen worden gefokt. Eerder was al in het nieuws dat die nertsen door zieke mensen besmet waren met het corona-virus.

Zeldzaam

Ook de hond is heel waarschijnlijk besmet geraakt door zijn baasje, die ziek was van het virus. In Nederland is het voor het eerst dat het corona-virus is vastgesteld bij een hond. Volgens de deskundigen is het extreem zeldzaam.

Over de hele wereld zijn maar een paar dieren bekend die het virus hebben.Bijvoorbeeld een tijger in een dierentuin in New York. Daar kun je hier meer over lezen.

Het gebeurt dus bijna nooit. En belangrijk, zeggen deskundigen, de besmetting is van mens naar dier gegaan. Andersom, dat een huisdier een mens besmet, is nog nooit aangetoond. Dus is het belangrijk dat je, als je ziek bent, afstand houdt van je huisdier.