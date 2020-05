Toch nog een beetje Songfestival vanavond

Het Eurovisie Songfestival gaat door corona niet door, maar er is vanavond toch een show op tv. In meer dan veertig landen wordt de show Eurovision: Europe Shine A Light uitgezonden.

In de show zie je alle 41 deelnemers die dit jaar mee zouden doen. Alle artiesten mogen iets vertellen over hun leven en hun liedje en je ziet ook stukjes van de clip van hun nummer.

Ook zingen ze vanuit hun eigen land samen het lied Love Shine A Light van Katrina and the Waves. Die groep uit Engeland won in 1997 het Songfestival.