Speciale rotonde voor shoppers in drukke winkelstraat

In Utrecht is iets nieuws bedacht om ervoor te zorgen dat mensen genoeg afstand houden. In een drukke winkelstraat is een rotonde gemaakt van rode en witte blokken. Het idee is dat op die manier mensen minder snel per ongeluk tegen elkaar op botsen.

In de binnenstad van Utrecht is het vaak druk en de straten zijn behoorlijk smal. Daarom is ook besloten dat sommige straten eenrichtingsverkeer worden. Dat betekent dat mensen die verschillende kanten op lopen, elkaar niet meer tegenkomen.