Drie jonge dasjes gered na lange zoektocht

In Haaksbergen zijn na een week zoeken drie jonge dasjes gevonden. Ze heten Bultje, Bergje en Knoef en zitten voorlopig in een opvang.

De moeder van de dasjes was begin mei aangereden en had het niet overleefd. Daarom werd besloten om op zoek te gaan naar haar jonkies. Maar dat was niet makkelijk, want dassen kunnen zich goed verstoppen. Ook zijn er in het gebied veel verschillende dassenburchten. Dat zijn holen in de grond waar dassen leven.

De natuur weer in

Toch lukte het om de jonge dieren op te sporen en te vangen. Ze waren erg dun en hadden veel honger. Het gaat nu weer beter met ze. Binnenkort worden ze uitgezet in de natuur.