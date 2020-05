Het is zeker: Songfestival volgend jaar in Rotterdam

Het Eurovisie Songfestival is volgend jaar in Rotterdam. Dat is gisteren bekendgemaakt tijdens de speciale tv-show voor het Songfestival. Het Songfestival zou eigenlijk dit jaar in Rotterdam zijn, maar in maart werd het afgelast vanwege het corona-virus.

Omdat nog niet duidelijk is hoe het verder gaat met het corona-virus, gaat de organisatie van het Songfestival verschillende plannen bedenken. Het is bijvoorbeeld nog niet zeker of er bij de volgende editie publiek bij mag zijn. Ook de datum van het Songfestival is nog niet bekend. In de komende maanden komt daar meer informatie over.

Kaartje gekocht

Mensen die tickets hadden voor dit jaar, horen volgende week of ze die kunnen houden of inwisselen voor geld.

Gisteren spraken we met Nikkie de Jager over het Songfestival. Zij zou dit jaar de online presentatrice zijn, maar ook dat ging niet door. Toch had ze gisteren een bijzondere taak tijdens de speciale tv-show Europe: Shine A Light.