Kinderfeestjes gaan weer door, maar dan vooral buiten

Nu de corona-maatregelen versoepeld zijn, mogen kinderen ook weer een kinderfeestje geven. Omdat je thuis maar maximaal 3 mensen uit mag nodigen, kiezen veel kinderen voor een kinderfeestje buiten. Dan mogen er meer mensen komen.

Dat geldt ook voor Rowan en Jelle. Zij waren kort geleden jarig, maar konden toen hun verjaardag niet vieren door het corona-virus. Nu geven ze alsnog een feestje in een klimbos. Dat is een plek in het bos waar je kunt klimmen en klauteren tussen de bomen.

Extra regels

Ook in het klimbos gelden regels om ervoor te zorgen dat het corona-virus zich niet kan verspreiden. Maar Rowan en Jelle vinden dat niet zo erg. Ze zijn allang blij dat hun feestje toch nog door kan gaan. Je ziet er vanavond meer over in onze uitzending.

Is het leuk om buiten je feestje te vieren? Of vind je het leuker om binnen iets te doen en je feestje uit te stellen? Reageer op onze stelling.