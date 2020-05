Rachel Rosier over presenteren, paarden en haar geloof

Annabelle ging met al jullie vragen langs bij presentatrice Rachel Rosier! Zij presenteert Checkpoint, Topdoks en de Smerige Quiz.

Rachel vertelt veel over de heftige dingen die ze heeft meegemaakt in haar leven. Toen ze 11 jaar was, is bijvoorbeeld haar broer overleden. Daarom is het geloof voor haar heel belangrijk en vertelt ze dat ze daar veel steun uit haalt.

Maar het gaat ook over andere dingen. Zo is ze bijvoorbeeld dol op paarden en verklapt ze dat ze bezig is met een boek! Je ziet het allemaal in dit interview.