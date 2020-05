Voor het eerst kampioenschap voor boksen zonder tegenstander

Er is voor het eerst een Nationaal Kampioenschap schaduwboksen gehouden. Boksers vechten dan niet tegen elkaar, maar maken boksbewegingen in de lucht. Gewoon boksen mag niet, omdat je dan te dicht bij elkaar in de buurt komt.

Iedereen die mee wilde doen mocht een filmpje insturen. De beste boksers werden uitgekozen om in een hal 30 seconden te schaduwboksen. Het ziet er misschien gek uit, maar volgens de bondscoach is het toch goed om op deze manier het boksen te oefenen.