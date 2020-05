Slang ontdekt op rodelbaan in Duinrell

Twee bezoekers van attractiepark Duinrell zijn gisteren flink geschrokken. Toen ze van de rodelbaan af gingen, zagen ze halverwege opeens een slang liggen.

Volgens de dierenambulance gaat het om een westelijke stierslang. In het duingebied bij Wassenaar, waar Duinrell in ligt, zouden zo'n veertig stierslangen leven. Medewerkers van de dierenambulance wilden de slang meenemen, maar voordat ze aankwamen bij het park was de slang al verdwenen in de struiken.

Rustigere plekken

De kans is klein dat bezoekers van Duinrell nog een keer een slang tegengekomen. Nu het weer drukker wordt in het park, gaan de slangen op zoek naar rustigere plekken.

Joris ging gisteren nog langs bij Duinrell. Hij heeft de slang niet gezien, maar hij had wel een hoop attracties voor zichzelf.