Tientallen schapen doodgebeten: heeft een wolf het gedaan?

In het Brabantse dorpje Hedikhuizen zijn in korte tijd veel schapen doodgebeten. De schapenboer is daar ontzettend verdrietig over. Hij is bang dat de dieren zijn gebeten door een wolf.

Het gebeurde voor het eerst in de nacht van donderdag op vrijdag. De boer vond vrijdagochtend 9 dode schapen in het weiland. Zaterdagochtend was het weer raak. Toen lagen er 20 doodgebeten schapen. Volgens de boer is aan de verwondingen van de dieren duidelijk te zien dat ze gebeten zijn.