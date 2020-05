'Ik ga eerder dood aan honger, dan aan corona'

Het corona-virus zorgt over de hele wereld voor veel problemen. De Verenigde Naties, een grote internationale organisatie, waarschuwt nu voor nog een ramp. Als er niets verandert kan een grote hongersnood komen. Deskundigen zijn bang dat elke dag 300.000 mensen zullen sterven van de honger.

Op dit moment hebben 135 miljoen mensen honger. Deskundigen denken dat het door de corona-crisis oploopt naar 260 miljoen mensen.

De problemen zijn het grootst in landen in Afrika. Maar ook in landen als Jemen, Afghanistan, Colombia en Venezuela wonen veel mensen die te weinig te eten hebben.