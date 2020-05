Man vindt vogelspin in bakje druiven (en houdt hem)

En man in Arnhem ontdekte een gevaarlijke vogelspin in een bakje druiven van de supermarkt. Hij schrok er even van, maar is er nu ook wel blij mee. De man wil het dier als huisdier houden.

Zuid-Amerika

De druiven komen uit het Zuid-Amerikaanse land Chili en de spin is waarschijnlijk per ongeluk in het bakje terechtgekomen. Volgens de supermarkt komt zoiets bijna nooit voor.

Aan de krant De Gelderlander vertelt de man dat hij meteen naar de dierenwinkel ging om spullen voor de spin te komen.