Zorgen over ontsnapte wallaby's in Nederland

Dierenorganisaties maken zich zorgen over wallaby's in Nederland. Dat schrift de nieuwssite Nu.nl. De afgelopen weken zijn er opvallend veel wallaby's ontsnapt.

Het houden van de kleine kangoeroesoort is in Nederland niet verboden, maar ze ontsnappen vaak. De dieren zijn snel en huppen makkelijk weg als iemand even een hek op laat staan.

Huisdier?

Veel mensen zijn gek op exotische dieren als wallaby's, vogelspinnen en alpaca's, maar dierenorganisaties zeggen dat je ze beter niet als huisdier kan houden. Wat vind jij? Reageer op de stelling.