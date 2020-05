Explosie bij een huis in Rotterdam

Bij een woning in Rotterdam was vannacht een explosie. Er is flink wat schade en de ramen zijn kapot. Ook auto's raakten beschadigd. Er zijn geen gewonden gevallen.

Aangehouden

Mensen zagen na de explosie van vannacht een auto wegrijden. De politie heeft de auto later gevonden en de mensen die erin zaten aangehouden. Het is nog niet duidelijk of zij iets met de ontploffing te maken hadden.