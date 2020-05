Deze klas krijgt les in een kerk

In de pauze is het een goede plek voor verstoppertje, en het zingen van musical-liedjes klinkt er een stuk beter. Groep acht van de Oranje Nassau School in Zandvoort krijgt les in een kerk.

Astma

Hun juf durft geen les te geven op hun school. Ze heeft astma en kan ernstig ziek worden als ze het corona-virus krijgt. In de kerk kunnen de leerlingen veel beter afstand houden, en komt de juf zo min mogelijk mensen tegen.