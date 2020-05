De meeste Nederlandse kinderen zijn blij met hun leven en zitten lekker in hun vel. Meer dan hun leeftijdsgenoten in andere Europese landen. Dat blijkt uit een groot onderzoek.

Ouders

5000 kinderen in Nederland hebben vragen ingevuld over verschillende onderwerpen. Daaruit blijkt dat de meeste kinderen goed met beide ouders kunnen opschieten. In andere landen gaat dat minder goed: daar is vaak minder contact met de vader.

Ook worden Nederlandse kinderen minder online gepest en hebben ze minder stress op school. Ze zijn minder ongelukkig dan kinderen in andere landen. Als cijfer geven ze hun leven een dikke 8.

Stelling

Dit onderzoek is gedaan voor de corona-crisis. Daarom kan de uitslag nu misschien wel anders zijn. We zijn benieuwd naar jullie mening. Is Nederland een fijn land om in te leven? Reageer op onze stelling!