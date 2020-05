Cafés balen: terrassen mogen niet eerder open dan 1 juni

Er gaat waarschijnlijk niks veranderen aan de corona-regels tot 1 juni. Vooral mensen die in de horeca werken zijn het daar niet mee eens. Zij hoopten dat ze al een paar dagen eerder hun terras bij hun restaurant of café open mochten doen. Maar dat mag nog niet.

Persconferentie

Vanavond geeft Mark Rutte weer een persconferentie. Zoals wel vaker zijn er al een paar dingen bekend die hij gaat zeggen.

Waarschijnlijk gaat hij vertellen dat het plan doorgaat om 1 juni meer plekken te openen. Dat is goed nieuws voor bioscopen, theaters en musea. Zij mogen dan weer open, maar wel met een maximum aantal bezoekers.

In het Jeugdjournaal vanavond vertellen we je wat Mark Rutte in de persconferentie heeft gezegd.