Een maand na natuurbrand: planten en dieren komen weer terug

De brandweer heeft dagenlang geprobeerd de branden te blussen. Ze hadden er veel moeite mee, want de harde wind verspreidde het vuur extra snel. Het was de grootste natuurbrand in Nederland van de afgelopen 40 jaar.

Halverwege april ontstonden er grote natuurbranden in het zuiden en oosten van Nederland. Volgens experts kwam dit door de flinke droogte in het land.

Ook al is de brand nog maar een maand geleden, er is nu al verbetering te zien. Er groeien weer planten, dieren worden gespot en vogeltjes fluiten weer. Boswachter Lieke Verhoeven is daar erg blij mee.

De natuurbrand is nu wel voorbij, maar het vuur blijft een beetje smeulen. Dat zorgt soms nog voor veel rook in de lucht.

De schade had nog veel erger kunnen zijn. In de winter is veel regen gevallen. Hierdoor was de grond goed nat, en viel het dus nog een beetje mee.

Je huis uit

De brand was zo heftig, dat de politie midden in de nacht mensen hun huis uit moest halen. We maakten deze video over de ramp: