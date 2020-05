Martin Garrix is de rijkste BN'er jonger dan 40 jaar

De dj Martin Garrix is officieel de rijkste bekende Nederlander jonger dan 40 jaar. Dat staat in een lijst van zakenblad Quote.

Rijke dj's

Volgens het blad heeft Martin ongeveer 45 miljoen euro. Hij is alleen niet de enige rijke Nederlandse dj. Afrojack staat met 30 miljoen ook in de lijst. Hardwell is er ook in terug te vinden. Hij heeft zo'n 22 miljoen op de bank staan.

De rijkste bekende Nederlandse vrouw is topmodel Doutzen Kroes. Zij heeft net als Afrojack ongeveer 30 miljoen euro.

200 miljoen

In de lijst met rijke mensen staan ook mensen met een eigen bedrijf. Martin Garrix is dan wel de rijkste bekende Nederlander, maar hij is niet de rijkste van Nederland. Dat is Stijn Koster van 36. Hij verkocht zijn onderneming door aan een Frans bedrijf. Daardoor heeft hij nu zo'n 200 miljoen euro op zijn rekening.

Misschien heb je het spreekwoord 'geld maakt niet gelukkig' wel eens gehoord. Hoe denk jij daarover?