Basisscholen gaan in juni weer helemaal open

De basisscholen mogen vanaf 8 juni waarschijnlijk weer helemaal open. Journalisten die de regering volgen, denken dat premier Rutte dat vanavond bekend gaat maken tijdens een persconferentie.

Het is nog niet helemaal zeker. De regering wil zeker weten dat het echt veilig is om de scholen weer helemaal te heropenen. Over twee weken moet dat duidelijk zijn.

Bioscoop

De verwachting is dat de premier vanavond ook gaat zeggen dat terrassen, bioscopen en musea vanaf 1 juni echt weer open mogen. Een dag later zijn de middelbare scholen aan de beurt.