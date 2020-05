Eerste Nederlandse film over corona is nu al te zien

Juvat Westendorp is een van de acteurs. Hij heeft in Goede Tijden, Slechte Tijden en meerdere Nederlandse films gespeeld.

Vanaf vandaag kan je de allereerste Nederlandse film zien die gaat over de corona-crisis. Het filmen was lastiger dan je misschien zou denken.

Door de corona-maatregelen is het maken van veel films tijdelijk stopgezet. De regisseur van Op Gepaste Afstand wilde juist nu laten zien dat een film maken nog mogelijk is.

Op Gepaste Afstand is een romantische film die ongeveer 20 minuten duurt. Het gaat over een man en een vrouw die elkaar toevallig tegenkomen op straat. Lopend door de stad leren ze elkaar beter kennen. Maar met de verplichte afstand is dat nog best lastig.

De film is gratis te zien via Pathé Thuis.