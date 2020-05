Waarom gaan middelbare scholen later open dan basisscholen?

Basisscholen zijn al een tijdje open en gisteren werd duidelijk dat ook middelbare scholen weer open gaan. Dat zei premier Rutte op de persconferentie over de corona-maatregelen. Middelbare scholen gaan vanaf 2 juni open.

Middelbare scholen hebben de afgelopen tijd goed nagedacht hoe ze kunnen regelen dat iedereen genoeg afstand houdt. Dat is op een middelbare school lastiger dan op een basisschool. Bijvoorbeeld omdat normaal gesproken middelbare scholieren iedere les wisselen van lokaal. In de video hierboven hoor je meer over het verschil tussen de basisschool en middelbare school.

Onze vrienden van NOS Stories maakten eerder deze video over afstand houden op de middelbare school: