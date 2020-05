Extra controle op dijken door droogte

Het heeft de afgelopen maanden bijna niet geregend en daar maken deskundigen zich zorgen over. Het is extreem droog en dat kan voor allerlei problemen zorgen.

Er kunnen natuurbranden ontstaan, het is moeilijker voor dieren om drinkwater te vinden en de oogst van boeren kan mislukken omdat de grond uitdroogt.

Dijken

De droogte is ook gevaarlijk voor de dijken in ons land, want die kunnen dan breken. Daarom worden ze de laatste tijd extra in de gaten gehouden. Dijkinspecteurs lopen langs de dijken om te kijken of er ergens scheuren zitten.