Advies aan moskeeën: mondkapjes op bij het bidden

Mensen die naar de moskee gaan kunnen het best een mondkapje dragen en plastic handschoenen. Dat zegt een samenwerkingsorganisatie van moskeeën in Nederland.

Vanaf 1 juni worden de corona-regels versoepeld. Waarschijnlijk gaan dan weer meer mensen naar de kerk of de moskee.

Ouderen

Om alles veilig te laten verlopen raadt de organisatie ook aan om de wc's en wasruimtes dicht te houden. Net als op andere openbare plekken moeten dingen zoals de deurknoppen, trapleuningen en schoenenkasten regelmatig schoongemaakt worden. Mensen die ouder zijn dan 65 jaar kunnen beter niet naar de moskee komen, maar thuis bidden.

Suikerfeest

De regels zijn alleen bedoeld voor het bidden. Feesten vieren in de moskee is nu niet de bedoeling. Voor veel moslims is dat vervelend, omdat het Suikerfeest eraan zit te komen. Toch raadt de organisatie aan om dat thuis met het gezin te vieren en niet in de moskee.