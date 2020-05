Huizen verwoest en dijken weggespoeld door orkaan

In Bangladesh en het oosten van India is orkaan Amphan aan land gekomen. De orkaan had windstoten van wel 185 kilometer per uur. Door de orkaan zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen.

Door harde wind en overstromingen zijn huizen verwoest en dijken weggespoeld. Omdat ook veel wegen weggespoeld zijn, is het voor reddingswerkers moeilijk om naar het getroffen gebied te reizen.

Mondkapjes

Mensen die aan de kust wonen zijn voordat de orkaan aan land kwam naar een veilige plek gebracht. Toch is de opvang lastig, omdat in India en Bangladesh ook mensen besmet zijn met het corona-virus. Veel mensen vinden het niet fijn om dicht op elkaar te zitten. Op veel opvanglocaties zijn daarom mondkapjes uitgedeeld.